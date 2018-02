POL-WHV: Einbrüche in Horumersiel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

horumersiel. In der Zeit vom 20. Februar 2018, ca. 23:00 Uhr, bis zum 21. Februar 2018, ca. 06:00 Uhr, kam es im Ortskern des Ortsteiles Horumersiel im Wangerland zu mehreren Einbruchdiebstählen. Demnach drangen unbekannte Täter in zwei Hotels und in ein Geschäft im Pommernweg ein. Bei einem weiteren Geschäft in der Goldstraße blieb es beim Versuch. Die Täter entwendeten Schmuck sowie hochwertige Markenjacke. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

