POL-WHV: Einbruchdiebstahl bei Kochlöffel in Wilhelmshaven - Tresor offen abgelegt

Wilhelmshaven (ots) - Am Freitag, 22.12.2017, gegen 23.00 Uhr, wurde das Schnellrestaurant Kochlöffel in der Marktstraße 33, Wilhelmshaven, durch die Mitarbeiter verschlossen verlassen. Erst am heutigen Morgen, gegen 07.50 Uhr, wurde das Geschäft durch Mitarbeiter wieder aufgeschlossen und der Einbruch bemerkt. Bislang unbekannte Täter drangen zu unbekannter Zeit in die Räumlichkeiten ein und entwendeten u.a. einen ca. 50 x 80 cm großen, massiven Stahltresor, der am heutigen Morgen vor dem Haus Paul-Hug-Str. 8, nebst einer Sackkarre und einem Rollbrett, aufgefunden wurde. Der Tresor war noch verschlossen. Ein Passant hatte den Tresor heute gegen 08.45 Uhr bei seinem Spaziergang entdeckt und die Polizei verständigt. Mutmaßlich dürfte die Entwendung des Tresors in zeitliche Nähe zur Ablage in der Paul-Hug-Straße 8 erfolgt sein.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchgeschehen bei Kochlöffel, Marktstraße, oder zu der Ablage des Tresors in der Paul-Hug-Straße. 8 unter 04421-942-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell