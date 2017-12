POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) -

Einbruch in Postfiliale In der Nacht zum 24.12.2017 wurde um 02:29 Uhr Einbruchalarm bei der Postfiliale in Wilhelmshaven am Rathausplatz ausgelöst. Der Alarm lief bei einer Sicherheitsfirma auf. Bei der Überprüfung des Objekts durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens gegen 02:45 Uhr flüchtete eine Person aus dem Gebäude. Die jetzt alarmierte Polizei konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen die flüchtende Person nicht mehr ausfindig machen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein hinteres Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Es wurde aber augenscheinlich nichts entwendet. Etwaige Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 melden. Fahrradfahrer entwendet Einkaufstasche während der Vorbeifahrt Am Samstagmorgen, gegen 11:30 Uhr, wurde durch einen vorbeifahrenden Radfahrer eine Einkaufstasche aus dem vorderen Einkaufskorb des Fahrrades einer 85-jährigen Frau entwendet. Die Frau stand zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad an der Bismarckstraße in Höhe des Eingangs zum Ratrium. Der Radfahrer fuhr dabei direkt auf sie zu, ergriff dabei während der Fahrt die Tasche mit dem Einkauf sowie der Geldbörse und flüchtete in östlicher Richtung (Berliner Platz). Der männliche Radfahrer konnte von Zeugen sowie der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank (eher dünn), helle Jacke, weiße Strickmütze. Angaben zum Fahrrad konnten nicht erlangt werden. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven, unter Tel. 04421-9420, richten.

