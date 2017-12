POL-WHV: Ein Geschäfts- und ein Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Kameras und Schmuck entwendet

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. In der Nacht zum Donnerstag, 21.12.2017, hebelten Unbekannte die hintere Tür eines Fotostudios in der Marktstraße auf und entwendeten u.a. mehrere Elektrogeräte und Bargeld. Derzeit wird der Schaden auf eine fünfstellige Summe geschätzt. In der Zeit von 17:00 - 23:50 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses im Kolumbusring auf und entwendeten u.a. Schmuck

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell