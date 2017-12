POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei in Schillig - Täter hebeln Tresor aus der Wand - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerland. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 14. - 22.12.2017 die rückwärtige Zugangstür zu einer Bäckereifiliale in Schillig, Schillighörn, auf. Im Gebäude hebelten sie den Tresor aus der Wandverankerung. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04463-269 in Verbindung zu setzen.

