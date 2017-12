POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Donnerstagnachmittag, 21.12.12.2017, kam es gegen 16:15 Uhr in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Eine 72jährige Bockhornerin befuhr die Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Richtung Ort. Auf Höhe der Panzerstraße musste sie mit ihrem BMW vor einer roten Lichtzeichensignalanlage anhalten. Der ihr nachfolgende 61jährige Vareler bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Pkw BMW der vor ihm stehenden Dame auf. Durch den Aufprall wurde der Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell