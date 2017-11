POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Sande - Polizei gibt Tipps zum Sichern von Wertsachen

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, den 16.11.2017, hebelten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von 07:15 - 20:45 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses am Kiebitzweg in Sande auf und gelangten in das Objekt. Dort suchten die Täter nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Bargeld und eine Uhr.

Zeugen, die Auffälligkeiten in diesen Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461 9211-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt diesen Einbruch zum Anlass, um Tipps zur Eigentumssicherung zu geben:

Einbruchschutz lohnt sich! Das zeigt die Zunahme der Versuchstaten, bei denen die Täter an den guten Fenster- und Türsicherungen scheitern.

Haben Sie dann doch Erfolg, ist es oftmals für Sie ein leichtes Spiel, die in der Wohnung oft ungesicherten Wertsachen mitzunehmen.

"Einbrecher werden magisch angezogen, wenn sie durch ein Fenster Geld, Schmuck, Fotoapparat und andere Wertsachen sehen" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und empfiehlt, Wertsachen, die man nur selten braucht - wie wichtige Dokumente, Gold oder besonderer Schmuck -in einem Bankschließfach sicher einschließen zu lassen.

Wiard Wümkes, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Jever, warnt davor, höhere Geldsummen oder wertvollen Schmuck zu Hause zu haben: "Nutzen Sie ein Bankschließfach! Oftmals hat ist nicht nur der finanzielle Schaden da, sondern auch noch der Familienschmuck weg!"

Wertsachen, die Sie gerne im Haus haben möchten - wie Sparbücher, Bargeld oder Schmuck - sollten Sie in einem Wertbehälter aufbewahren.

Geldkassetten und einfache Blechschränke sind nicht geeignet, um Einbrecher davon abzuhalten, den Inhalt oder gar das ganze Behältnis mitzunehmen.

Die Polizei empfiehlt daher, sich z.B. vor der Anschaffung eines Tresors vom Fachberater der polizeilichen Beratungsstelle individuell beraten zu lassen.

Nähere Informationen erfahren Sie unter www.polizei-wilhelmshaven.de und nutzen Sie die individuelle, kostenlose Beratung Ihrer Polizei. Für den Bereich Jever ist Wiard Wümkes Ihr kompetenter Ansprechpartner und steht Ihnen unter der Rufnummer 04461/9211-181 zur Verfügung!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell