POL-WHV: Zwei Einbrüche in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. In der Nacht zum Donnerstag, 16.11.2017, kam es im Ortsteil Grabstede zu zwei Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter brachen das Fenster einer Ziegelei in der Hauptstraße auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Büros durchsucht und ein Tresor angegangen. Außerdem wurde im Nahbereich in eine Halle einer dort ansässigen Baumschule eingebrochen. Hier brachen die Täter das Schloss des Hallentors auf. Die Spurensicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Das Diebesgut und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

