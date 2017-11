POL-WHV: Zeteler Markt 2017 bislang verhältnismäßig ruhig - Polizei stellt sich auf einen großen Besucherandrang am Mittwoch ein und will für einen reibungslosen Ablauf sorgen

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Auch am Sonntag- und Montagabend verlief der Zeteler Markt verhältnismäßig ruhig. Durch die polizeiliche Präsenz konnten kleinere Streitigkeiten geklärt werden, bevor diese eskalierten. Erst am frühen Dienstagmorgen, 14.11.2017, kam es zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten, die vor Ort durch die eingesetzten Beamten aufgenommen wurden.

Am Mittwoch, 15.11.2017, wird noch einmal eine Vielzahl von Besuchern, auch aus angrenzenden Landkreisen erwartet. "Wir sind darauf vorbereitet und werden auch an diesem Tag durch offene Präsenz für einen möglichst reibungslosen Ablauf dieses Volksfestes sorgen" so der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Varel, Daniel Birkholz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell