POL-WHV: Zwei Einbrüche in Horumersiel - Täter haben es auf Tresore abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerland-horumersiel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 10.11.2017 bis 13.11.2017, Zugang in das Verwaltungsgebäude der Wangerland-Touristik, indem sie eines der Bürofenster im Obergeschoss aufhebelten.

Hierfür gelangten die Täter zunächst auf ein Dach, von dort gelang ihnen der Einstieg in die Büroräume, wo sie einen Tresor und Geldkassetten aufgebrochen und Bargeld entwendet haben.

In der Nacht zum Montag, 13.11.2017, nutzten Unbekannte ein Hebelwerkzeug, um in ein in der Straße Zum Hafen gelegenes Hotel zu gelangen. Dort wird ein Tresor aus der Verankerung gerissen und dieser zunächst aus dem Gebäude geschleppt. Aus bislang unbekannten Gründen blieb dieser bis zur Tatentdeckung auf dem Gehweg liegen.

Die Täter entwendeten u.a. Bargeld. Die Täter dürften für den Tresortransport mindestens zu zweit gewesen sein.

In beiden Fällen werden Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder verdächtige Personen gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell