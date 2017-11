POL-WHV: Verkehrsunfall mit Holztransporter in Zetel-Neuenburg - Bergungsarbeiten dauern noch an

Umgekippter Lkw auf der Seite an der Unfallstelle Bild-Infos Download

Wilhelmshaven (ots) - zetel-neuenburg. Am Montagmorgen, 13.11.2017, kam es gegen 07:50 Uhr, auf der B 437 zu einem Verkehrsunfall mit einem Holztransporter. Dieser befuhr die B437 aus Richtung Friedeburg kommend in Richtung Neuenburg. In einer Linkskurve überholte er eine landwirtschaftliche Maschine. Dabei kam der 51jährige Fahrer aus Meppen mit dem Anhänger seines Lkw leicht nach links von der Fahrbahn ab. Auf Grund der vollen Beladung des Lkw und des Anhängers mit Baumstämmen, versackte der Anhänger in der weichen Berme und zog das ganze Gespann von der Fahrbahn. Dieses blieb auf der Seite neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer erlitt eine leichte Schnittwunde und wurde zwecks Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Die Bergungsmaßnahmen werden zumindest noch bis zum frühen Nachmittag andauern. Hierzu wird die B437 in dem Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell