Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachträgliche Korrektur zur Pressemeldung vom 21.05.2026

Landkreis Osterholz (ots)

Bei der Pressemitteilung vom 21.05.2026 ist in der Meldung "Pkw übersieht Kind" ein Fehler unterlaufen. Beteiligt war ein 18-jähriger Fahrer und keine Fahrerin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell