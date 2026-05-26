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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachträgliche Korrektur zur Pressemeldung vom 21.05.2026

Landkreis Osterholz (ots)

Bei der Pressemitteilung vom 21.05.2026 ist in der Meldung "Pkw übersieht Kind" ein Fehler unterlaufen. Beteiligt war ein 18-jähriger Fahrer und keine Fahrerin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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