Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Nachträgliche Korrektur zur Pressemeldung vom 21.05.2026
Landkreis Osterholz (ots)
Bei der Pressemitteilung vom 21.05.2026 ist in der Meldung "Pkw übersieht Kind" ein Fehler unterlaufen. Beteiligt war ein 18-jähriger Fahrer und keine Fahrerin.
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