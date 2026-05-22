Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++Polizeieinsatz nach Unfall im Bereich des Bremer Kreuzes - Wasserbüffel bricht aus Anhänger aus+++

Landkreis Verden (ots)

+++ Polizeieinsatz nach Unfall im Bereich des Bremer Kreuzes - Wasserbüffel bricht aus Anhänger aus +++

Am Donnerstagabend kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Münster im Bereich des Bremer Kreuzes zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Wasserbüffel auf die Fahrbahn geraten war. Gegen 19 Uhr musste ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw mit Tiertransportanhänger zwischen den Anschlussstellen Oyten und dem Bremer Kreuz aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen. Infolge des Bremsmanövers durchbrach eines der beiden transportierten Tiere die Vorderwand des Anhängers und gelangte auf die Fahrbahn. Das verletzte Jungtier bewegte sich anschließend unkontrolliert auf der Autobahn. Es bestand die Gefahr, dass das Tier die Mittelschutzplanke überwinden und auf die Gegenfahrbahn gelangen könnte. Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin beide Richtungsfahrbahnen der A1 gesperrt.

Trotz intensiver Bemühungen der Tierhalterin, der hinzugerufenen Polizeikräfte sowie weiterer Verkehrsteilnehmender gelang es nicht, den Wasserbüffel zu beruhigen oder einzufangen. Um eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen, musste das Tier schließlich von einem Polizeibeamten mit mehreren Schüssen aus der Dienstwaffe getötet werden. Im Anschluss wurde das Tier von der Fahrbahn geborgen. Die Vollsperrung konnte daraufhin wieder aufgehoben werden. Der zweite, noch im Anhänger befindliche Wasserbüffel wurde vor Ort umgeladen. Für die Bergungsarbeiten und die Umladung des zweiten Tieres blieb die Richtungsfahrbahn Münster bis etwa 20.20 Uhr teilweise gesperrt.

Im Nachgang wurden sowohl an dem Fahrzeug eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers, der den Einsatzort während des Polizeieinsatzes beim Wechsel von der A27 auf die A1 passiert hatte, als auch bei einem Streifenwagen der Polizei Beschädigungen in Form von Einschusslöchern festgestellt. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Sachstand ist ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen und dem Schusswaffeneinsatz im Bereich des Bremer Kreuzes wahrscheinlich.

Zur Klärung der Umstände wurden sowohl Ermittlungen zur Unfallursache als auch zu dem polizeilichen Schusswaffeneinsatz aufgenommen. Wie bei einer polizeilichen Schussabgabe üblich hat eine andere Polizeiinspektion die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Umstände wurden sowohl Ermittlungen zur Unfallursache als auch zu dem polizeilichen Schusswaffeneinsatz aufgenommen. Wie bei einer polizeilichen Schussabgabe üblich hat eine andere Polizeiinspektion die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise sind daher an die PI Cuxhaven unter 04721/573115 zu richten. Zudem wurde unter folgendem Link ein Hinweisportal geschaltet: https://nds.hinweisportal.de/wasserbueffel_bab

Das Hinweisportal bietet die Möglichkeit, neben Zeugenaussagen auch zufällig entstandene Fotos und Videos von dem Geschehen einzureichen.

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