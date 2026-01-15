Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Zahnarztpraxis++Kleinflugzeug muss notlanden+

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Zahnarztpraxis+

Oyten. In der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße ein. Sie gelangten über eine rückwärtige Tür zunächst in das Treppenhaus und drangen von dort gewaltsam in die Praxisräume ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kleinflugzeug muss notlanden+

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmittag kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Flugunfall während eines Ausbildungsfluges. Nach bisherigen Erkenntnissen musste das Kleinflugzeug aufgrund eines Motorschadens auf einem Feld im Teufelsmoor notlanden. Durch den aufgeweichten Untergrund rutschte das Motorflugzeug in einen Wassergraben und kam dort zum Stehen. Der 76-jährige Fluglehrer sowie die 38-jährige Flugschülerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell