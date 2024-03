POL-VER: +Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jährigen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Ärztehaus+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zugang zu einem Ärztehaus im Andreaswall. In der Folge versuchten sie, in alle Arztpraxen einzubrechen. Bei zwei Praxen gelang ihnen der Einbruch und sie durchsuchten die Räumlichkeiten. ...

