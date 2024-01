Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Freitag, den 19.01.2024

Landkreis Osterholz (ots)

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem 12-jährigen Mädchen in Lilienthal Lilienthal. Am Freitagmorgen verließ ein 12-jähriges Mädchen ihre Wohnanschrift im Heideweg in Lilienthal und kehrte bislang nicht wieder zurück. Zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort ist bislang nichts bekannt. Es erfolgen zur Zeit umfangreiche Suchmaßnahmen. Eine Rettungsdrohnen- sowie Rettungshundestaffel sind ebenfalls im Einsatz. Das 12-jährige Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- asiatisches Aussehen - 1,60m groß - schlank - schwarze lange Haare - Umhängetasche in rot

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter der Tel.04231/8060 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Ein Lichtbild des vermissten Mädchens befindet sich in der Bildermappe.

