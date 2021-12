Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei bittet Bevölkerung nach Überfall auf Kurierfahrer um Hinweise - Umfangreiche Fahndung in Verden

Verden (ots)

Bislang unbekannte Täter überfielen am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 10:00 Uhr auf einem Parkplatz den Kurierfahrer einer Bankfiliale in der Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen passten zwei maskierte Männer den 65-jährigen Kurierfahrer ab und griffen ihn auf dem Parkplatz an. Der 65-Jährige verletzte sich ersten Informationen zufolge leicht.

Die Täter nahmen Koffer aus dem Fahrzeug an sich, in denen sich den Ermittlungen zufolge Urkunden und wichtige Dokumente befanden. Anschließend sollen sie kurz zu Fuß und dann in einem die Stifthofstraße entlangfahrenden Pkw in Richtung Nordertor geflüchtet sein. Nach ersten Informationen war die Polizei zunächst von einem schwarzen Mercedes als Fluchtfahrzeug ausgegangen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der schwarze Mercedes direkt hinter einem langsam fahrenden, weißen Fahrzeug gefahren sein soll, in das die beiden Täter einstiegen. Ob der schwarze Pkw im Zusammenhang mit der Tat steht, kann nicht genau gesagt werden. Der Mercedes war mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Nienburg versehen. Weitere Details ermittelt die Polizei derzeit noch.

Die beiden Männer sollen etwa 185 cm bis 190 cm groß und schlank sein sowie kurze dunkle Haare tragen. Beide Männer sollen außerdem dunkle Kleidung und schwarze FFP2-Masken getragen haben. Wer am Steuer des weißen Pkw saß und die beiden Täter aufgenommen hat, ist ebenfalls noch unbekannt.

Außer der Spurensuche am Tatort, wurde sofort eine umfassende Fahndung eingeleitet. Die Polizei Verden erhielt dabei Unterstützung von Kräften der umliegenden Dienststellen in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, der Zentralen Polizeidirektion, Diensthundeführern der Polizeidirektion Oldenburg sowie Kräften aus den umliegenden Polizeiinspektionen. Die Täter konnten trotzdem nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen und Auswertung der Spuren werden mit Nachdruck fortgeführt.

Die Polizei Verden wendet sich daher nun an die Öffentlichkeit und sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter und Fahrzeuge geben können. Der weiße Pkw oder beide Fahrzeuge könnten während der eigentlichen Tat im Bereich der Oberen Straße oder Herrlichkeit bereitgestanden und gewartet haben. Insbesondere auch auf diese Details erhoffen sich die Ermittler/-innen Hinweise unter 04231/8060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell