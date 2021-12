Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Presseinformation der PI Verden/ Osterholz für den 12.12.2021

Polizeiinspektion Verden/ Osterholz (ots)

Bereich Verden

Bereich Achim

Müll in der Natur entsorgt

(Achim) Unbekannte Personen entsorgten in einem Feldweg an der Embser Landstraße, gegenüber der Einmündung Die Bröken, in Achim/ Embsen diversen Müll. Unter anderem wurden Elektroartikel, verschiedene Kabel, Wäscheständer und Sitzauflagen am Wegesrand abgelegt. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Portemonnaie gestohlen

(Achim) Am, Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es in Achim/ Baden in einem Supermarkt an der Verdener Straße zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse aus der Jackentasche der 66-jährigen Geschädigten. Es liegen vage Hinweise auf eine südländisch aussehende, weibliche Täterin vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

(Ottersberg) Am Samstagmittag, zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Ottersberg/ Posthausen zum einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein schwarzer Pkw Kia Picanto am Fahrzeugheck beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am unfallbeschädigten Pkw Kia entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000,- Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810.

Bereich Osterholz

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

(Schwanewede) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Graudenzer Weg und in der Posener Straße in Schwanewede insgesamt sieben dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Von jedem dieser Fahrzeuge wurden die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. In einem Fall wurde zudem ein Hakenkreuz in die Motorhaube geritzt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwanewede unter Tel. 04209/918650 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer

(Vollersode-Giehle) Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Börde Lamstedt ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 74 im Bereich Vollersode-Giehle schwer verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen kam er alleinbeteiligt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Verletzte musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Reifen zerstochen

(Vollersode-Wallhöfen) Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag drei in der Kolberger Straße in Vollersode-Wallhöfen abgestellte Fahrzeuge, indem die Reifen an allen Fahrzeugen zerstochen wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hambergen unter Tel. 04793/957580 in Verbindung zu setzen.

