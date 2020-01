Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Feuerwehren bekämpfen Brand eines Einfamilienhauses in Achim ++ Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro

Achim (ots)

Rund 55 Feuerwehrkräfte haben am Sonntagnachmittag einen Brand in der Elbinger Straße in Achim bekämpft. Bei diesem wurden ein 83 Jahre alter Mann lebensgefährlich sowie eine 81 Jahre alt Frau leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der Brand wurde gegen 15:40 Uhr durch die Hausbewohner entdeckt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die ersten Ermittlungen noch während der Löscharbeiten aufgenommen. Diese werden am Montag fortgesetzt. Neben Kräften der Feuerwehren Achim und Embsen war der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. Auch Nachbarn haben Erste Hilfe geleistet. Während der Löscharbeiten war die Elbinger Straße zudem gesperrt. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung dauern die Nachaufsicht durch die Feuerwehr sowie die Sperrung noch an.

