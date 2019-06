Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei sucht verschwundenen Unfallfahrer ++

Dörverden (ots)

Die Polizei in Verden sucht nach dem verschwundenen Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Peugeot 307, der am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 215 in der Gemarkung Stedebergen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt ist. Trotz massiver Schäden konnte sich der möglicherweise sogar verletzte Fahrer selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Ersthelfer sprach noch kurz mit dem Mann, hatte aber den Eindruck, dass der ihn nicht verstand. Statt sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern oder das Eintreffen der Polizei abzuwarten, suchte der Fahrer danach das Weite. Die Beamten schließen nicht aus, dass es sich bei dem Fahrer des Wagens um den 38-jährigen Halter gehandelt haben könnte. Ein endgültiger Beweis steht jedoch noch aus. Deswegen werden etwaige Zeugen, die den Unfall gegen 17.10 Uhr beobachtet haben, gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu melden. Das Gleiche gilt für Personen, denen am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 215 bei Stedebergen ein Fußgänger aufgefallen ist. Die Polizei stellte das Unfallauto sicher und ließ es abschleppen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

