POL-VER: ++ Aufgerissener Dieseltank fordert Helfer ++

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Ein aufgerissener Dieseltank hat am Donnerstagmittag Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie Bauhof und Untere Wasserbehörde auf den Plan gerufen. An einem hochgezogenen Kantstein hatte sich ein Brummi-Fahrer, der eine Baustelle an der Blumenthaler Straße mit Material beliefern wollte, den Tank seiner Zugmaschine aufgerissen. Mehrere Liter Dieselkraftstoff liefen dadurch unkontrolliert auf die Straße und ins Erdreich. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck stopfte die Leckage und band den ausgelaufenen Kraftstoff mit Bindemitteln. Mitarbeiter des Bauhofes und der Unteren Wasserbehörde sorgten anschließend für die Beseitigung des Schadens.

