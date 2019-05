Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Mittwoch, 08.05.2019

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Baum stürzt auf Fahrbahn Verden. Am Dienstagnachmittag stürzte ein Baum auf die Fahrbahn der Marienstraße. Der Baum prallte auf das Dach eines geparkten Pkw Renault Kongoo. Vor dem Renault befand sich ein VW Scirocco der "lediglich" mit leichten Kratzern davonkam. Einen großen Schreck dürfte ein 61-jähriger Fahrer aus Verden bekommen haben, bei dem der Baum während der Fahrt auf das Dach krachte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizei an die 10.000 EUR betragen. Der Baum dürfte vermutlich aus "Altersschwäche" auf die Fahrbahn gestürzt sein.

Landkreis Osterholz Verkehrsunfall unter AlkohleinflussGrasberg Am Dienstagnachmittag kam es in Grasberg auf der Huxfelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Grasberger mit seinem Audi die Huxfelder Straße in Fahrtrichtung Quelkhorn, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, im weiteren Verlauf einen Straßenbaum überfuhr und anschließend auf eine Weide zum Ligen kam. Der Unfallfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,4. Der Unfallfahrer musste sich aufgrund dieser Feststellungen einer Blutentnahme unterziehen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -

Dundon, PK

Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell