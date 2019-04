Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 76-jähriger Mann weiterhin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Dörverden (ots)

Bereits seit Montagabend wird der 76-jährige Selim S. vermisst (wir berichteten).

Diverse Polizeikräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und angrenzender Dienststellen sowie ein Hubschrauber und Personensuchhunde waren bisher im Einsatz, konnten jedoch keine Spur finden. Weitere Suchaktionen mit einem Hubschrauber und der Hilfe von Freiwilligen wurden am Freitag durchgeführt.

Selim S. ist zwischen 1,60m und 1,70m groß, hat kurze, graue Haare und wurde zuletzt in beiger Kleidung gesehen: Er trug eine lange Hose, ein Cappy und eine Jacke, dazu braune Schuhe und schwarze Fahrradhandschuhe. Herr S. ist am späten Ostermontagmorgen mit einem silbernen Damenfahrrad mit schwarzer Fahrradbox in Dörverden losgefahren und bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Herr S. hat in der Vergangenheit bereits weite Strecken auch außerhalb des Landkreises mit dem Fahrrad zurückgelegt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes könnte der Mann medizinische Hilfe benötigen. Zeugen, die den Mann seither gesehen haben oder Hinweise auf seinen Verbleib machen können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

