Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus in Lilienthal Alkoholisierter Jugendlicher mit Pkw unterwegs in Ritterhude Betrunkener Mofafahrer verursacht Unfall in Schwanewede

Landkreis Osterholz-Scharmbeck (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis in die Nachmittagsstunden des Samstages kam es in Lilienthal-Seebergen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

In Ritterhude konnte die Polizei in der vergangenen Nacht einen 17-jähriger Bremer im Rahmen einer Verkehrskontrolle antreffen, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins war und unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Im Verlaufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche den Pkw ohne Einverständnis der Eigentümerin genommen und damit losgefuhr. Gegen den 17-Jährigen wurden somit mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am späten Samstagabend verunfallte ein 28-jähriger aus Schwanewede in Meyenburg mit seinem Mofa aufgrund von vorherigem Alkoholgenuss. Der Mofafahrer kam von der Straße ab und verletzte sich leicht dabei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell