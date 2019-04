Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Einsatzbereich Osterholz-Scharmbeck

Einsatzbereich Polizei Osterholz (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Freitag, 12.04.19 befährt gegen 17:15 Uhr eine 61jährige Fahrzeugführerin aus Ritterhude mit ihrem Pkw Daimler Benz den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Hauptstraße" in Scharmbeckstotel und prallt dort in einen anderen Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Eine Überprüfung am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,78 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein der Dame wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2000,- Euro.

