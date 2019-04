Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall im Freizeitpark

Verden (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in einem Freizeitpark im Heinrich-Schröder-Weg zu einem Betriebsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Bei Wartungsarbeiten an einer außer Betrieb genommenen Achterbahn wurde der Mann von dieser Bahn erfasst. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei Verden aufgenommen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wird von einem menschlichen Fehlverhalten ausgegangen, das diesen Unfall nach sich zog. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

