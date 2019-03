Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 27-jähriger Mann überfallen

Dörverden (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kam es zum Überfall eines 27-jährigen Mannes in der Heinrich-Hertz-Straße. Der junge Mann lieferte Essen in der Straße aus, als ihm ein Portemonnaie gestohlen und er angegriffen wurde. Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehr als hundert Euro. Die Polizei Verden hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, diese jedoch nicht aufgreifen können. Nach aktuellem Erkenntnisstand wird nach zwei Personen zwischen 1,70m und 1,80m gesucht, die dunkel bekleidet waren und jeweils ein Cappy trugen. Eine Person trug zudem helle Sneaker. Die Personen sind zunächst in Richtung der Straße "Auf dem Loh" geflüchtet. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten der Polizei Verden gebeten.

