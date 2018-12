POL-VER: ++Kleiner Unfall - Große Wirkung++

Lilienthal (ots) - Ein Bagatellunfall an der Einmündung Jan-Reiners-Weg/Im Pfarrland hat am frühen Montagnachmittag zu beträchtlichen Folgen geführt: Bei dem Unfall wurde ein Stromverteilerkasten derart beschädigt, dass im Jan-Reiners-Weg, in der Karl-Jörres-Straße sowie in der Straße "Im Pfarrland" für längere Zeit der Strom ausfiel. Die Unfallverursacherin, eine 39-jährige Opel-Fahrerin aus Bremen, überstand den Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten unverletzt. Sie war beim Abbiegen vom Jan-Reiners-Weg in die Straße "Im Pfarrland" aus Unachtsamkeit zu weit nach links gekommen. Die Höhe des Gesamtschadens schätzt die Lilienthaler Polizei auf rund 3.000 Euro.

