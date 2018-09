POL-VER: Verkehrszeichen gestohlen + Altöl entsorgt + Navi gestohlen + Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß

POL-VER (ots) -

LANDKREIS VERDEN Verkehrszeichen gestohlen Oyten-Bassen Nach dem Erntefest in Bassen stellte ein Gemeindemitarbeiter das Fehler von Verkehrszeichen fest. Die Halteverbortsschilder standen während des Umzugs an den Einmündungen Langer Berg und Im Dorfe. Als der Mitarbeiter sie am 31.08.2018 einsammeln wollte, waren sie verschwinden. Hinweise zu den Dieben gibt es bislang nicht. Altöl entsorgt Kirchlinteln Auf dem Sportgelände des TSV Kirchlinteln fand ein Vereinsvertreter einen Kanister mit 20 Liter Altöl. Wer den Kanister in der Zeit vom 08.09. bis zum 11.09 auf dem Sportplatz deponierte, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Entsorgung des Altöls übernahm der Bauhof der Gemeinde. LANDKREIS OSTERHOLZ Navi gestohlen Ritterhude-Ihlpohl Rund 8000 Euro Schaden richteten unbekannte Täter an, als sie in ein Auto in der Ihlpohler Heerstraße einbrachen. Am Dienstag schlugen sie zwischen 04:30 und 10:00 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend öffneten sie den BMW und bauten unter anderem das fest verbaute Navigationsgerät aus. Die Diebe gingen hierbei fachmännisch vor. Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß Hambergen Am Dienstag befuhr ein 20-jähriger Mann auf seinem Fahrrad die Bahnhofstraße. Als sich der Osterholzer gegen 5:30 Uhr zwischen den Straßen Auf dem Kamp und Wällenberg befand, wurde sein Rad von hinten von einem Autofahrer touchiert. Durch den Kontakt verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Statt sich um den Gestürzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Angaben zum Verursacher oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck wenden.

