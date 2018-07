POL-VER: Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Landkreis Osterholz (ots) - Ritterhude. Aus dem Innenraum eines Suzuki, der an der Windmühlenstraße geparkt war, entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag eine Handtasche. Zuvor hatte der Dieb eine Seitenscheibe des Kleinwagens eingeschlagen, um an seine Beute zu gelangen. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 bei der Polizei Ritterhude zu melden.

