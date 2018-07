POL-VER: ++ Schwalbenstraße: Korpulente Trickdiebe bestehlen Seniorin ++ In Wohnhaus eingeschlichen ++ In Büros eingebrochen ++ Einbrecher nutzen gekipptes Fenster ++ Teurer Rausch auf der A1 ++

Landkreis Verden (ots) - Schwalbenstraße: Korpulente Trickdiebe bestehlen Seniorin

Achim. Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Schwalbenstraße bestohlen. Zwischen 14 und 15 Uhr gaben sich die Täter als Handwerker aus und betraten unter dieser Legende die Wohnung der Frau. Den Dieben gelang es zunächst unbemerkt, in der Wohnung das Portmonee samt Bargeld und Papieren der Bewohnerin zu stehlen. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Von den Tätern liegt eine vage Beschreibung vor. Demnach sind beide Diebe korpulent gewesen. Ein Täter war etwa 185 cm groß und Ende 40 Jahre alt. Er trug weiße Arbeitsbekleidung und eine Cappy. Bei seinem etwa gleichgroßen Komplizen war auffällig, dass diesem mehrere Zähne fehlten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

In Wohnhaus eingeschlichen

Emtinghausen/Bahlum. Unbekannte Täter haben sich am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus an der Syker Straße eingeschlichen. Sie betraten das Haus zwischen 16:30 und 17 Uhr durch eine unverschlossene Hintereingangstür und durchsuchten daraufhin nach Wertgegenständen. Dabei fanden sie diversen Schmuck, Bargeld sowie ein Handy. Mit der Beute flohen sie danach unerkannt. Die Polizei Thedinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04204/402 zu melden.

Holzmarkt: In Büros eingebrochen

Verden. Mit einem Ziegelstein hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch ein Fenster einer Krankenkase am Holzmarkt eingeworfen. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Räume. Ob er Diebesgut erlangte, bevor er unerkannt floh, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Verden. Unbekannte Täter sind am Mittwochvormittag zwischen 8 und 9:30 Uhr in ein Haus an der Straße Moorkämpe eingestiegen. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und durchwühlten in der Wohnung mehrere Räume. Dabei erlangten sie kein Diebesgut. Letztlich flohen die Einbrecher unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Teurer Rausch auf der A1

Ottersberg. Auf der A1 geriet am Mittwochvormittag in Höhe der Anschlussstelle Posthausen ein amerikanischer Fahrer eines VW in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Langwedel. Ein Test ergab, dass der 44-Jährige den Pkw unter Drogen geführt hatte, woraufhin eine satte Strafe auf dem Fuße folgte. 775 Euro behielten die Polizisten von dem Ertappten an Ort und Stelle ein. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

