POL-VER: Sicherungskasten schmort - Radfahrerin stürzt - Hausgiebel fällt auf Mann - Trickdiebe erbeuten Ohrringe - Fischdiebe gestellt - Ventilator fängt Feuer

LANDKREIS VERDEN Sicherungskasten schmort Langwedel Am Donnerstagmorgen entdeckte der Wohnungsinhaber gegen 2:15 Uhr Rauch im Flur. Ein Feuer war für den 39-jährigen Mann nicht erkennbar. Die trotzdem hinzugezogene Feuerwehr stellte dann fest, dass ein Sicherungsautomat in der Wohnung in der Brückenstraße verschmort war. Um die Wohnung wieder bewohnbar zu machen, entlüftete die Feuerwehr das Objekt. Glücklicherweise sind kein Person- oder Gebäudeschaden zu verzeichnen. Radfahrerin stürzt Ottersberg Am Mittwoch stürzte eine 67-jährige Pedlec-Fahrerin beim Versuch zu bremsen. Sie befuhr die Lange Straße gegen 10:42 Uhr in falscher Richtung auf dem Radweg. In Höhe der Einmündung Am Damm kam ihr ein 20-jähriger Radfahrer entgegen. Als die Frau dann bremste, kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Radfahrer übersehen Oyten Am Donnerstag wollte eine 41-jährige Frau von einem Grundstück am Oyterdamm auf die Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen 54-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Bremen unterwegs war. Nach der Kollision zog sich der stürzende Radfahrer leichte Verletzungen zu. Hausgiebel fällt auf Mann Dörverden-Stedeberg Zu einem Betriebsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 8:10 Uhr bei einer Tischlerei in Stedebergen. Ein 56-jähriger Mann fällt beim Verladen eines Hausgiebels von seiner Leiter. Er griff im Fallen nach einer Schlinge. Der daran zuvor befestigte Hausgiebel löste sich aus seiner restlichen Verankerung und fällt auf den am Boden liegenden Mann. Mit schweren Verletzungen an Bein und Hüfte musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. LANDKREIS OSTERHOLZ Trickdiebe erbeuten Ohrringe Ritterhude Am Mittwochabend klingelten gegen 18:10 Uhr 2 Südosteuropäer mit einem Kind an der Tür der Geschädigten in der Ihlpohler Heerstraße. Sie baten die 81-jährige Frau um ein Glas Wasser. Während einer der Diebe das Opfer mit dem Kind an der Haustür ablenkte, gelang der zweite Täter in das Haus. Dort durchsuchte er das Obergeschoss nach Diebesgut. Nachdem sich zunächst der "Ablenker" mit dem Kind entfernte, sah das Opfer kurze Zeit später auch den zweiten Täter flüchten. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter zwei Paar goldfarbene Ohrringe erbeuteten. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweises zu den Tätern und dem Kind machen können. Der Mann mit dem Kind wird als 20-30 Jahre alte Südosteuropäer mit kurzem schwarzen Haar beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen. Fischdiebe gestellt Osterholz-Scharmbeck In den vergangenen 3 Wochen entwendeten bislang unbekannte Täter immer wieder Fische an den Teichen des Sportangelervereins Pennigbüttel. Es gab hierzu Hinweise auf drei unbekannte Angler, die in den Abendstunden dort unberechtigt aus dem Bestand der Teiche in Heilhorn Fische entnahmen. Am Donnertagabend konnten nun drei Männer im Alter von 20-34 Jahre bei den Teichen auf Frische Tat angetroffen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fischwilderei. Ventilator fängt Feuer Lilienthal Ein ausgelöster Brandmelder verhinderte am Donnerstag Schlimmeres. Gegen 07:15 Uhr löste der Brandmelder im Keller des Haus Am Saatmoor 16 aus. Dort fing ein Ventilator Feuer. Der Wohnungsinhaber vergaß am Vortag, diesen wieder auszuschalten. Die freiwillige Feuerwehr Lilienthal konnte eine Brandausbreitung verhindern. Es blieb bei Brandschäden im Keller des Hauses.

