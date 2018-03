POL-VER: ++ Mercedes-Fahrer ist wichtiger Zeuge ++ Brand eines Wochenendhauses ++

Landkreis Verden (ots) - Mercedes-Fahrer ist wichtiger Zeuge

Achim. Nach einem Einbruch in ein EDV-Geschäft an der Oberstraße sucht die Polizei Achim nach einem ganz konkreten Zeugen. In der Nacht auf Freitag, den 23. Februar 2018 warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Geschäfts und gelangten so in den Verkaufsraum, aus dem sie unerkannt diverse Notebooks und Handys stahlen. Der Schaden ist beträchtlich. Der Achimer Kriminal- und Ermittlungsdienst sucht nun nach einem Fahrer eines älteren Mercedes, der ein wichtiger Zeuge ist, da er kurz nach Mitternacht aus Bierden in Richtung Kreisverkehr fahrend direkt am Tatort und unmittelbar am Pkw der Täter vorbeigefahren sein dürfte. Das Auto der Einbrecher stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Fahrbahn. Nach der Tat flohen die Täter mit hoher Geschwindigkeit von Tatort. Der Mercedes-Fahrer, aber auch mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Brand eines Wochenendhauses

Ottersberg/Otterstedt. Bei einem Brand an der Tannenallee wurden in der Nacht auf Freitag ein Wochenendhaus und ein Pkw von den Flammen zerstört. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten das Holzhaus samt Wohnwagen in dem Erholungsgebiet Otterstedter See in Brand. Entdeckt wurde das Feuer von einer Nachbarin kurz nach Mitternacht. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Objekt bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen neben dem Haus abgestellten Pkw über. Zwei Personen befanden sich in dem Haus, als das Feuer ausbrach. Sie konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Schadenhöhe lässt sich derzeit nicht zuverlässig beziffern. An den Löscharbeiten beteiligten sich rund 50 Feuerwehrleute, die mit neun Fahrzeugen vor Ort waren. Die Ermittlungen zur Brandursache führt nun das Polizeikommissariat Achim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell