POL-VER: ++Holzlaster überladen-Autobahnpolizei untersagt die Weiterfahrt++Tief stehende Sonne blendet Unfallfahrer++Autofahrer verliert aus Müdigkeit die Kontrolle-Hoher Schaden bei...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots) - Holzlaster überladen - Autobahnpolizei untersagt die Weiterfahrt Verden. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Gilten musste seine Fahrt am Mittwochnachmittag bis auf Weiteres unterbrechen. Beamte der Polizeiautobahnwache Langwedel stoppten seinen um 34 Prozent überladenen Holzlaster auf der Waller Heerstraße und untersagten die Weiterfahrt. Weil die Ladung nicht nur zu schwer sondern auch noch unzureichend gesichert war, droht dem 29-Jährigen nun ein empfindliches Bußgeld in Höhe von mindestens 570 Euro.

Tief stehende Sonne blendet Unfallfahrer Achim. Beim Befahren der Verdener Straße ist ein 61-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch erheblich beschädigt. Die Höhe wird von der Polizei mit rund 3500 Euro angegeben. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ursächlich für den Unfall dürfte die zu diesem Zeitpunkt tief stehende Sonne gewesen sein, die den Autofahrer geblendet hat.

Landkreis Osterholz Autofahrer verliert aus Müdigkeit die Kontrolle - Hoher Schaden bei Verkehrsunfall Lilienthal. Auf der Lilienthaler Allee ist in der Nacht zu Donnerstag ein 25-jähriger Worpsweder mit seinem knapp ein Jahr alten Pick-Up von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Bei der Unfallursache geht die Polizei von Müdigkeit aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings entstand an seinem Pkw Totalschaden. Die Höhe wird von der Polizei auf rund 60.000 Euro beziffert.

