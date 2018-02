POL-VER: ++ Kleintransporter zu schwer ++ Zwei Frauen verletzt ++ Laubbläser gestohlen ++ Autofahrerin erfasst Radfahrer ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Kleintransporter zu schwer

Langwedel. Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fiel am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der A27 ein Kleintransporter mit auffällig flacher Straßenlage auf. Ihr Verdacht, dass der Lkw, der mit Ladung maximal 3500 kg wiegen durfte, überladen war, bestätigte sich auf der Fahrzeugwaage. Tatsächlich wog der Transporter 5060 kg und war somit um 45 % überladen. Die Beamten untersagten dem 37-jährigen Fahrer aus Russland die Weiterfahrt, bis dieser einen größeren Lkw für den Transport der geladenen Bodenbeläge und einer hydraulischen Rampe organisiert hat. Außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro entrichten.

Zwei Frauen verletzt

Langwedel. Aus ungeklärter Ursache ist am Dienstag gegen 11:30 Uhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin von der Feldstraße (K9) abgekommen. Die Frau schleuderte alleinbeteiligt in einen Graben rechts neben der Fahrbahn, hierbei wurden die Fahrerin und ihre 63-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden am Audi wird auf 3000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Laubbläser gestohlen

Schwanewede. Aus einer unverschlossenen Garage eines Wohnhauses am Wildpad entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag Gartengeräte und Werkzeug. Unter dem Diebesgut befanden sich ein Laubbläser und ein Akkuschrauber. Die Polizeistation Schwanewede ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Autofahrerin erfasst Radfahrer

Schwanewede. Am Dienstag gegen 13 Uhr hat eine 55-jährige Opel-Fahrerin einen 16-jährigen Radfahrer erfasst, der die Blumenthaler Straße (L134) an der Ampel in Höhe des Insterburger Weges überqueren wollte. Der Jugendliche erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Aussagen gegenüber der Polizei zufolge zeigte die Ampel für den Radfahrer Grünlicht an. Die Polizei Schwanewede leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin ein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 bei den Beamten zu melden.

