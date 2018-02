POL-VER: ++ Renitenter Ladendieb ++ In Haus eingebrochen ++ Drei Fahrzeuge beschädigt ++ Unfall auf der Hauptstraße ++ Fahranfänger verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Renitenter Ladendieb

Achim. Ein 23-jähriger Ladendieb wurde am Montagmittag gewalttätig, nachdem er gegen 12:30 Uhr in der Marktpassage der Obernstraße auf frischer Tat ertappt wurde. Der junge Mann steckte sich in einer Drogerie Parfum in die Tasche und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Am Ausgang löste er jedoch Alarm aus, woraufhin er zunächst in das Büro des Marktes gebeten wurde. Bevor die Polizei eintraf, wollte der Dieb plötzlich flüchten und rannte aus dem Geschäft heraus. Als eine Angestellte laut hinterherrief, zeigten sich zwei 22 und 29 Jahre alte Männer, die einen Stand in der Marktpassage betrieben, äußerst couragiert. Sie folgten dem Flüchtenden und hielten ihn am Ausgang der Passage fest. Vor den Augen vieler Passanten kam es nun zu einer handfesten Rangelei mit dem Ladendieb, bis die Beamten der Polizei Achim eintrafen. Nachdem sich der 23-Jährige zunächst beruhigt hatte, riss er plötzlich wieder los und rannte aggressiv auf den 29-jährigen Helfer los. Daraufhin wurde der Täter durch die Beamten zu Boden gebracht und letztlich gefesselt. Anschließend wurde er zum Polizeikommissariat Achim gebracht, wo gegen ihn Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde. Bei der Auseinandersetzung wurde lediglich der 23-Jährige leicht verletzt.

In Haus eingebrochen

Achim/Uesen. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in ein Einfamilienhaus an der Schifferstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen danach in das Haus ein, das sie nach Wertgegenständen absuchten. Anschließend flohen sie unerkannt vom Tatort. Ob sie Beute erlangten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Drei Fahrzeuge beschädigt

Thedinghausen. In der Nacht auf Montag wurden zwei Fahrzeuge, die an der Straße Auf dem Rövekamp abgestellt waren, durch unbekannte Täter beschädigt. Sie schlugen die Seitenscheibe eines Transporters sowie die Heckscheibe eines Hyundais ein, entwendeten aus den Fahrzeugen aber offenbar nichts. An der Straße Am Sportplatz traf es einen weiteren Transporter, auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Innenraum wurde von den Tätern offenbar durchsucht, ob Beute gemacht wurde, ist jedoch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Unfall auf der Hauptstraße

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L171) wurden am Montagmittag zwei Frauen leicht verletzt. Eine 57-jährige Opel-Fahrerin bog von einem Parkplatz auf die Hauptstraße nach links in Richtung Verden ab, dabei missachtete sie die Vorfahrt einer herannahenden 35-jährigen Smart-Fahrerin, die in Richtung Visselhövede unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 6.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fahranfänger verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Leichte Verletzungen erlitt am Montagabend ein 20-jähriger Fiat-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Teufelsmoorstraße (L153). Der junge Fahranfänger kam gegen 21:30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Kleinwagen gegen einen Baum. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste daher abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden am Pkw und Baum beträgt rund 6000 Euro.

