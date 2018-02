POL-VER: ++ Einbruchsversuch schlägt fehl ++ Polizei sucht beschädigten BMW ++ Unfall mit Folgen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Einbruchsversuch schlägt fehl

Schwanewede. Als sehr robust erwies sich am vergangenen Wochenende die Tür einer Schneiderei am Trenthöper Weg. Unbekannte Täter wollten hier offenbar einbrechen. Trotz mehrerer Hebelversuche entstand lediglich Sachschaden. Ein Eindringen in die Firma gelang den Unbekannten nicht. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

Polizei sucht beschädigten BMW

Kirchlinteln. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam ein unbekannter Autofahrer von der Straße Zum Lindhoop ab. Der Unbekannte prallte gegen zwei Verkehrszeichen, die dadurch beschädigt wurden. Der Fahrer beging anschließend Unfallflucht. Am Unfallort wurden Bruchstücke des Unfallfahrzeugs gefunden. Demnach dürfte es sich um einen blauen BMW handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter Telefon 04236/1480 entgegen.

Unfall mit Folgen

Langwedel/Daverden. Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9:45 Uhr auf der Daverdener Kreuzung ereignete. Eine 27-jährige Seat-Fahrerin befuhr die Hauptstraße aus Achim kommend in Richtung Verden. An der Kreuzung bog sie nach links auf die Feldstraße (K9) ab, obwohl ihr eine 48-jährige Opel-Fahrerin entgegenkam. Durch die Wucht der folgenden Kollision wurde der Opel gegen einen an der Feldstraße wartenden VW Passat geschleudert. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Die 27-Jährige und die 48-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

