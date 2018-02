POL-VER: ++ Ermittlungen wegen Raubes - Zeugen gesucht ++ Unverschlossenes Wohnhaus: Dieb stiehlt Geld ++ Autoscheiben eingeschlagen ++ Führerhäuser durchsucht ++ Glätteunfälle ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit keine Meldungen für den Landkreis Osterholz (lobenswerterweise auch keine nennenswerten Glätteunfälle)

LANDKREIS VERDEN

Ermittlungen wegen Raubes - Zeugen gesucht

Verden. Am Sonntag erschien ein 29-jähriger Mann auf der Wache der Polizei Verden und erstattete Anzeige wegen Raubes. Demnach sei der Mann am Sonntag, kurz nach Mitternacht, auf der Lindhooper Straße unterwegs gewesen, als ihn nahe der Wilhelm-Busch-Straße ein Mann und eine Frau zu Fall gebracht hätten. Anschließend sei das Portmonee aus der Hose des 29-Jährigen gezogen worden. Bei der Anzeigenerstattung war der Mann leicht verletzt. Eine markantere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Unverschlossenes Wohnhaus: Dieb stiehlt Geld

Thedinghausen/Werder. Im Laufe des Sonntags hat ein unbekannter Täter Bargeld aus einem Wohnhaus an der Achimer Landstraße gestohlen. Der Täter nutzte die Gelegenheit und gelangte zwischen 11 und 19 Uhr in das unverschlossene Haus, wo er nach Diebesgut suchte und Bargeld fand. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Autoscheiben eingeschlagen

Achim. In der Nacht auf Sonntag wurden in Achim drei Autos mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug entweder die Seitenscheibe oder die Heckscheibe der Pkw ein, die an der Max-Planck-Straße und am Uesener Mühlenweg in Uesen sowie am Finienweg in Baden geparkt wurden. In keinem Fall erlangte der Täter Diebesgut. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Führerhäuser durchsucht

Thedinghausen. Zwei an der Hägerstraße abgestellte Sattelzugmaschinen wurden in der Nacht auf Sonntag von unbekannten Tätern durchsucht, nachdem die Seitenscheiben der Führerhäuser eingeschlagen wurden. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor, sie flohen unerkannt mit einer erbeuteten Uhr und einem DVD-Player. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Glätteunfall I

Achim/Embsen. Am Sonntag kam es aufgrund der winterlichen Straßenglätte zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L167). Gegen 17:30 Uhr war ein 25-jähriger Subaru-Fahrer auf der L167 in Richtung Achim unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und gegen eine Seitenschutzplanke fuhr. Dabei entstanden am Auto und an der Schutzplanke ein Schaden von insgesamt rund 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Glätteunfall II

Oyten. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam es am Sonntag gegen 16:45 Uhr auf der A1 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer war in Richtung Hamburg unterwegs, als er beim Fahrstreifenwechsel zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und kam im Seitengraben neben der Autobahn zum Liegen. Der Hamburger erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge 10.000 Euro.

Glätteunfall III

Emtinghausen/Bahlum. Bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße (L354) wurde am Sonntag gegen 20 Uhr ein 29-jähriger Renault-Fahrer leicht verletzt. Der Mann war in Richtung Syke unterwegs, als er aufgrund der Glätte zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und über die Straße nach links in den dortigen Seitengraben rutschte. Am Kleinwagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Glätteunfall IV

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost. Ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer rutschte gegen 17:45 Uhr aufgrund der glatten Autobahn auf einen vor ihm fahrenden 34-jährigen BMW-Fahrer. Der Sachschaden an den Autos wird auf 8000 Euro beziffert. Der 52-Jährige sowie eine Mitfahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen.

