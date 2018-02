POL-VER: Unfall auf der A27: Langer Stau im Berufsverkehr

Landkreis Verden (ots) - Verden. Ein Verkehrsunfall führte am Montagvormittag zu einer Vollsperrung und einem kilometerlangen Stau auf der A27 sowie zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Ausweichstrecken. Ein 70-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der A27 in Richtung Walsrode unterwegs. Aus unbekannten Gründen war die Kippmulde des Sattelaufliegers nicht ganz heruntergefahren, so dass das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord für die Durchfahrt unter der B215 zu hoch war. Gegen 5:15 Uhr prallte der Sattelauflieger gegen die Brücke, woraufhin die Mulde abgerissen wurde und der Sattelzug auf die rechte Seite umkippte. Der alleinbeteiligte 70-jährige Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Da er nicht alleine aus dem Führerhaus aussteigen konnte, musste die Feuerwehr den Mann durch die Windschutzscheibe befreien. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Inwieweit die Brücke beschädigt wurde, ist unklar. Sie ist jedoch für den Verkehr freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Sie werden sich voraussichtlich bis in die Mittagsstunden hinziehen. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet, auf der es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell