POL-VER: Pressemeldung vom 25.02.18

Verden/Osterholz (ots) - Polizeiinspektion Verden/ Osterholz Einsatzleitstelle

Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 25.02.17

PI Verden/Osterholz

Zeugen der Verkehrsunfallflucht beim E-Center gesucht Verden. Am Samstag gegen 16:00 Uhr kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers am Holzmarkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt vermutlich mit einem PKW den dort geparkten PKW des Geschädigten und verlässt anschließend die Unfallstelle. Ein unbekannter Zeuge beobachtet den Vorfall, meldet jedoch ein sich später als falsch herausge-stelltes Kennzeichen. Dieser, als auch weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 zu melden.

Opferstock wird beschädigt und Spendengeld entwendet Verden. Am Samstagnachmittag zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr treten unbekannte Täter einen Opferstock im Dom zu Verden um und beschädigen diesen dadurch. Anschließend werden die gesammelten Tagesspenden von ca. 100,-EUR entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Tel. 04231/8060 entgegengenommen.

Brand in Einfamilienhaus Verden. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es am Samstagmittag in einem Einfamilienhaus in Verden Scharnhorst zu einem Küchenbrand. Auf einem Herd abgelegte Bürounterlagen geraten in Brand, welcher sich anschließend auf die gesamte Küche ausbreitet. Die Feuerwehr kann wenig später das Feuer löschen und dadurch größere Schäden vermeiden.

Unbekannte Täter brechen in Appartement Hotel ein In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag kommt es zu einem Einbruchdiebstahl im Appartement Hotel in Verden. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zum Gebäude, anschließend zum Keller um dort in das Büro zu gelangen. Dort finden sie eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Insgesamt entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen die in der Zeit in näherer Umgebung gesehen wurden, werden unter 04231/8060 bei der Polizei Verden entgegengenommen.

Langwedel, BAB

Pkw in Brand Daverden. Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Langwedel mit seinem Pkw die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Bei hoher Geschwindigkeit bemerkte er, dass die Motorkontrollleuchte im Display erschien und verließ an der Anschlussstelle Langwedel die Autobahn. An der Einmündung zur Kreisstraße 9 war bereits ein Feuer unter dem Motor erkennbar. Die Feuerwehr Daverden erschien vor Ort und löschte das Fahrzeug. Ein vollständiges Ausbrennen konnte aber nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

PK Achim

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Achim: Am Samstagabend konnte bei einer Verkehrskontrolle in der Verdener Straße kann ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Achim festgestellt werden, der unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sein Fahrzeug geführt hat. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aller-Weser-Klinik Achim: Auf dem Parkplatz der Aller-Weser-Klinik in Achim ist es am Samstag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher stieß beim Ein-oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange des beschädigten Fahrzeuges und fuhr weg. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Achim, 04202/996-0

Einbruchdiebstahl aus einem PKW Achim: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem PKW gekommen. Der PKW war auf dem Parkplatz der Schützenhalle in Achim Am Freibad abgestellt gewesen. Unbekannte Täter haben die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und eine Sonnenbrille mit Etui entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Achim, 04202/996-0.

Versuchter Einbruch in Reihenhäuser Achim: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist durch unbekannte Täter versucht worden die Terrassentüren dreier Reihenhäuser in der Vogelsiedlung aufzuhebeln. Den unbekannten Tätern ist es nicht gelungen die Türen aufzuhebeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Achim, 04202/996-0

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus Achim: Am Freitag in der Zeit von 17:00 Uhr - 21:30 Uhr ist es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Achim in der Gerhard-von-der Poll -Straße gekommen. Die unbekannten Täter konnten die Terrassentür öffnen und gelangten so in das Haus. Hier wurde alles durchwühlt und ein Mobiltelefon entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Achim, 04202/996-0

PK Osterholz

Zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen Gleich zwei betrunkene Autofahrer erwischte die Polizei Osterholz am Samstag im Landkreis. Samstagmorgen fiel einem Zeugen eine 44-jährige Osterholz-Scharmbeckerin aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise im Stadtgebiet auf. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei ergab ein Test, dass die Fahrzeugführerin mit mehr als 2 Promille ihren Wagen geführt hatte. Zudem besaß sie seit einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt bereits keinen Führerschein mehr. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Einen weiteren betrunkenen Autofahrer entdeckte die Polizei in der Samstagnacht während ihrer Streifenfahrt auf der Autobahn 27 in Höhe Schwanewede. Der 54-jährige Hagener befuhr mit seinem Porsche Cayenne alle drei Fahrspuren und konnte sein Fahrzeug kaum auf der Fahrbahn halten. Auch hier ergab die Kontrolle einen Wert von fast 2 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde auch hier ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein vorerst sichergestellt.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Einen schwer- und einen leichtverletzten Fahrzeugführer forderte gestern morgen ein Verkehrsunfall auf der B 74 in Höhe Hambergen-Spreddig. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Osterholz-Scharmbeck wollte einen vor ihm fahrenden Transporter überholen und zog kurz auf die Gegenfahrbahn, um den Gegenverkehr überschauen zu können. Dabei übersah er ein ihm entgegenkommendes Wohnmobil eines 54-jährigen aus Ganderkesee, das bereits auf Höhe des Transporters auf der Gegenfahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 18-jährige schwerverletzt wurde. Das Wohnmobil kippte leicht zur Seite und fuhr unkontrolliert noch fast 400 Meter auf drei Rädern weiter, bevor es endgültig zum Stehen kam. Der 54-jährige wurde ebenfalls verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 74 musste für die Bergungsarbeiten fast zwei Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell