POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 24.02.2018

Verden (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Einfamilienhaus an der Straße Achtern Heben in Schwanewede einzubrechen. Nachdem sie erfolglos versucht hatten, die Hauseingangstür aufzuhebeln, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht am Kreisel bei Meyerhoff Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Straße Feldhorst in Osterholz-Scharmbeck und erkannte offensichtlich den Kreisverkehr im Bereich Hördorfer Weg zu spät. Trotz Bremsung überfuhr er den Kreisverkehr, prallte gegen das dort befindliche doppelflügelige Holztor und beschädigte dieses. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind Ein 12-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad am frühen Freitagnachmittag den linksseitig an der Lange Straße gelegenen Fußweg und wollte die Straße Am Barkhof queren, um in Richtung Bahnhofstraße zu fahren. Zeitgleich wollte eine 78-jährige Autofahrerin von der Lange Straße nach rechts in die Straße Am Barkhof abbiegen, wobei sie den Jungen übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß blieben beide Beteiligte unverletzt. Da der Unfallhergang vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. 04791/3070 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Lilienthal Nur zwanzig Minuten hatte eine 30-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck ihren Opel Astra am Freitag gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants "Asia Modern" an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal abgestellt, um Besorgungen zu machen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder einem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung in Achim Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 22.02.2018, 18.20 Uhr bis zum 23.02.2018, 08.00 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes in Achim, Obernstraße und entwendeten elektronische Geräte.

Verkehrsunfall in Oyten-Bassen Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellwege befuhr am 23.02.2018, 12.50 Uhr in Bassen die Kreisstraße 5 und wollte nach links in den Ueser Moorweg einbiegen. Ein nachfolgender 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Oyten wollte dann überholen, worauf es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug kam. Das überholende Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn in den Seitenraum ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 23100,-Euro.

Fahren unter Einfluß in Achim Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Kleinwagen an der Anschlussstelle Achim-Ost der A27. Bei dem 26-jährigen Fahrer aus Bremen wurden bei einer Überprüfung einige Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat mit einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen.

