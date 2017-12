Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Landkreis Verden.

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Langwedel. Die Beamten der Polizei Verden kontrollierten in der Nacht zu Heiligabend gegen 03:30 Uhr einen 31jährigen Mann aus Achim, der in Langwedel die Hauptstraße mit einem Renault befuhr. Aufgefallen war den Beamten zunächst eigentlich nur ein defektes Rückelicht. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der 31-Jähirge zuvor etwas getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde gegen den Achimer eingeleitet. Das Auto musste er zunächst stehen lassen.

Handtaschenraub verhindert. Achim. Am Vormittag des Heiligen Abends kam es, gegen 10:09 Uhr, in der Obernstraße zu einem versuchten Handtaschenraub. Eine 83-jährige Frau ging durch die Achimer Fußgängerzone und schaute sich gerade die Auslagen im Schaufenster eines Einzelhandelsgeschäftes an. Plötzlich trat eine männliche Person von hinten an sie heran und versuchte ihr den mitgeführten Einkaufsbeutel zu entreißen. Die Rentnerin konnte die Tasche festhalten und wehrte sich gegen den Täter, indem sie mit ihrem Regenschirm auf ihn einschlug. Die unbekannte Person ließ aufgrund der Gegenwehr von ihrem Vorhaben ab und flüchtete fußläufig in Richtung der Straße Am Schmiedeberg. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

-------------------------------------------------------------------- Landkreis Osterholz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluß. Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag wurde "Am Osterholze" ein 28-jähiger Osterholz-Scharmbecker mit seinem Mofa-Roller kontrolliert, weil dieser augenscheinlich nicht nur 25 km/h schnell fuhr. Dabei wurden Manipulationen an der Drosselung festgestellt, die zu einer Geschwindigkeitssteigerung des Rollers führten. Dadurch war der Mofa-Roller führerscheinpflichtig geworden. Eine entsprechende Fahrerlaubnis hat der 28-Jährige nicht. Zudem stand der 28-Jährige unter Drogeneinfluss, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Trunkenheit im Verkehr und fahren ohne Fahrerlaubnis. Schwanewede. Am Heiligabend fuhr ein 51-jähriger Schwaneweder gegen 23.45 Uhr in Neuenkirchen seinen VW Golf unter Alkoholeinfluss. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 2,76 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein brauchte nicht mehr sichergestellt werden, weil er dem 51-Jährigen bereits entzogen ist.

