Lilienthal, Ritterhude, Holste/Steden (ots) - In Lilienthal wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag Auf dem Kamp versucht in ein Wohnhaus einzubrechen, indem drei Fenster versucht wurden aufzuhebeln. Ein Eindringen fand jedoch nicht satt. Es besteht ein möglicher Zusammenhang zu einer weiteren Tat von der vorherigen Nacht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein auf einem Parkstreifen geparkter Pkw in Lilienthal in der Zinckestraße durch ein anderes Kraftfahrzeug beschädigt. Der/ die verursachende/ r Fahrzeugführer/ in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

In Ritterhude in der Bachstraße kam es am Samstag gegen 10 Uhr zu einem Schornsteinschwelbrand ohne Personen- und Gebäudeschaden. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Am Samstag zur Mittagszeit kam es ebenfalls in Lilienthal in der Falkenberger Landstraße auf einem Verbraucherparkplatz zu einem Zusammenstoß beim Ein-/ Ausparken, bei dem ein Pkw beschädigt wurde. Auch hier entfernte sich der/ die verursachende/ r Fahrzeugführer/ in unerlaubt von der Unfallstelle.

In Lilienthal in der Friedrich-Wilhelm-Rasch-Straße wurde am Samstag gegen 18 Uhr durch Aufhebeln eines Seitenfensters in ein Wohnhaus eingebrochen und diverser Schmuck entwendet.

Auf einem Campingplatz in Holste/ Steden fing am Samstag Abend in einer Parzelle ein Kamin Feuer. Das Feuer sprang in die Dämmung der Gebäudedecke über. Durch den Brand war die Parzelle vorübergehend unbewohnbar. Zu Personenschaden kam es nicht. Die Tatortgruppe übernahm vor Ort die Ermittlungen.

Am Sonntag kurz vor 2 Uhr wurde in Ritterhude in der Ringstraße eine Terrassentür eingeschlagen, ein weiteres Vorgehen fand nicht statt, da die Bewohnerin zu Hause war und den Täter vermutlich verschreckte.

