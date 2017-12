Achim, Posthausen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./ 23.12.17 einen Außenstrahler, der aus dem Vorgarten die Hausfassade mit weihnachtlichen Motiven versah. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel.: 04202-9960 zu melden.

Am Samstag, den 23.12.17, gegen 23:35 Uhr, schlägt ein unbekannter Täter in Achim-Bierden, Am Kiebitzberg, das Küchenfenster ein und gelangt so ins Haus. Der Hausbesitzer bemerkt Geräusche und begibt sich ins Erdgeschoss, um nachzusehen. Das wiederum bemerkt der Einbrecher und flüchtet über ein weiteres Fenster ohne Diebesgut ins Freie. Dort verliert sich seine Spur. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel.: 04202-9960 zu melden.

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:05 Uhr befährt ein Pkw- Fahrer die Landesstraße 155 aus Richtung Ottersberg kommend i.R. Posthausen. In Posthausen will er nach rechts auf die Kreisstraße 5 in Richtung Badenermoor abbiegen. Dabei kommt er zu weit nach links und von der Fahrbahn ab. Er kollidiert mit zwei Straßenschildern und einem Ampelmast, danach flüchtet er vom Unfallort, ohne sich weiter um die von ihm verursachten Schäden zu kümmern. Der Unfall wird von einer Zeugin der Polizei gemeldet. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel.: 04202-9960 zu melden.

