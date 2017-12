Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Lilienthal (ots) - 1. Versuchter Einbruch

Am Fr., 22.12.17, zwischen 16.00 und 20.20 h kam es in der Sandbeckstraße in Osterholz-Scharmbeck zu einem versuchten Einbruch an einer Terrassentür. Der Täter flüchtete unerkannt, darum bittet die Polizei unter 04791-3070 um Zeugenhinweise.

2. Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Am Fr. 22.12.19 gegen 18.30 h wurden vier bis fünf Personen dabei beobachtet, wie sie diverse Paar Schuhe aus einem Fachgeschäft an der Riesstraße in Ritterhude entwendeten und sie in einem Pkw verstauten. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden in diesem Pkw noch etliche Gegenstände, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Diebesgut handelte, so dass sie den Pkw samt Inhalt beschlagnahmten und weitere Ermittlungen einleiteten.

3. Einbrecher festgenommen

Am Fr., 22.12.17, zwischen 14.00 und 23.30 h kam es an der Straße "Auf dem Kamp" in Lilienthal zu einem Wohnungseinbruch, bei dem diverse elektronische Geräte entwendet worden waren. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Grenze zum Bremer Stadtgebiet konnten zwei flüchtige Täter mitsamt der Beute gestellt und festgenommen werden.

4. Verkehrsunfall an Unfallschwerpunkt

Am Fr., 22.12.17 gegen 11.30 h kam es an der Einmündung der Kreisstraße 11 zur Kreisstraße 9 in Lilienthal /Moorende erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein 66jähriger VW-Fahrer wollte hierbei aus der K 11 nach links abbiegen, unterschätzte aber Entfernung und Geschwindigkeit einer 49jährigen Opel-Fahrerin, die sich von links näherte. So kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde keiner der Beteiligten, aber an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 13000 Euro und sie mußten abgeschleppt werden.

