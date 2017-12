POL-VER: Gewässerverunreinigung in Oyten

Oyten (ots) - Am Freitagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass sich im Wasser sowie auch am Strand des Oyter Sees eine grünliche Substanz befinden soll. Die Örtlichkeit wurde zunächst durch Einsatzkräfte der Polizei aufgesucht. Dort wurden entsprechende Feststellungen getroffen. Nach ersten Ermittlungen haben unbekannte Täter grüne Binderfarbe in unbekannter Menge in dem See entsorgt bzw. ausgebracht. Durch den Landkreis Verden wurde eine Fachfirma für die Reinigung bestellt. Es wurden Gewässerproben entnommen. Zu Art und Umfang des Schadens können zur Zeit keine detaillierten Angaben gemacht werden. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter 04207-1285.

