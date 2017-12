POL-VER: Unfallzeugen gesucht

Landkreis Osterholz (ots) - Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstagabend auf der Osterholzer Straße sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwei Beamte des Polizeikommissariats Osterholz waren gegen 22:45 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt mit einem zivilen VW auf der Osterholzer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Schillerstraße kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem querenden 22-jährigen Fahrer eines Hyundais. Alle drei Beteiligten erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Gesamtschaden von geschätzten 9.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

