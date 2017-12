POL-VER: ++ Unfallflucht an der Obernstraße ++ Scheibe eingeschlagen ++ Schmuck entwendet ++ Scheibe eingeschlagen ++

Landkreis Verden (ots) - Unfallflucht an der Obernstraße

Achim. Auf dem Parkplatz neben dem Polizeikommissariat Achim an der Obernstraße ist am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 15 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen hier abgestellten Mitsubishi gefahren. Anstatt sich wegen des am geparkten Auto angerichteten Schadens von rund 2000 Euro bei der nahen Polizei zu melden, beging der Unbekannte Unfallflucht. Der Verursacher dürfte mit einem hellblauen Fahrzeug untwerwegs gewesen sein, da entsprechender Lack gefunden wurde. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Scheibe eingeschlagen

Achim. Eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Clüverstraße wurde am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr von unbekannten Tätern eingeschlagen. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und erbeuteten hier diversen Schmuck. Unerkannt flohen die Einbrecher danach vom Tatort. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Schmuck entwendet

Verden/Borstel. In einem Einfamilienhaus am Gerstenweg stahlen am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr unbekannte Täter diversen Schmuck. Zuvor hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Haus einzusteigen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Scheibe eingeschlagen

Langwedel/Etelsen. Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 19:45 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Hustedter Straße eingeschlagen. Aus unbekannten Gründen ließ er von seiner Tat ab und stieg nicht in das Haus ein, sondern flüchtete ohne Beute. Ein Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört und sofort die Polizei alarmiert. Hinweise zum Täter liegen jedoch nicht vor. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

