POL-VER: ++ Einbruch in Werkstatt ++ Hebelversuche scheitern ++ Tür hielt stand ++ In Haus eingebrochen ++ Firmenwagen aufgebrochen ++ Auto gestreift und geflohen ++ Auto übersehen - Kind verletzt ++

Landkreis Verden (ots) - Einbruch in Werkstatt

Verden. Nach Einschlagen einer Scheibe gelangten am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Nikolaus-Kopernikus-Straße. Die Einbrecher stahlen trotz ausgelöster Alarmanlage noch aufgefundenes Bargeld, anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Hebelversuche scheitern

Verden. Zwei versuchte Einbrüche registrierte die Polizei Verden in der Nacht auf Donnerstag im Stadtgebiet. An den Türen eines Bekleidungsgeschäfts an der Hohen Leuchte sowie eines Pizzalieferservices an der Bremer Straße wurden Hebelspuren festgestellt. In beiden Fällen hielten die Türen stand, den Tätern gelang es nicht, in die Gebäude einzudringen. Dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, schließt die Polizei Verden nicht aus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Tür hielt stand

Dörverden. Der Versuch eines unbekannten Täters, in eine Bäckerei an der Großen Straße einzubrechen, scheiterte in der Nacht auf Mittwoch. Angestellte der Firma bemerkten an der Tür Hebelspuren, woraufhin Anzeige wegen versuchten schweren Einbruchdiebstahls erstattet wurde. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

In Haus eingebrochen

Kirchlinteln/Luttum. Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bürgermeister-Hogrefe-Straße eingebrochen. Nach Aufhebeln einer Terrassentür durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut. Unklar ist, ob sie tatsächlich Beute machten, bevor sie unerkannt flohen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Firmenwagen aufgebrochen

Dörverden. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein auf einem Firmengelände an der Straße Brocksfeld abgestellter Transporter aufgebrochen. Aus dem Innenraum entwendeten die unbekannten Täter diverses hochwertiges Werkzeug. Danach flohen sie mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Auto gestreift und geflohen

Verden/Borstel. Einen erheblichen Sachschaden hat in der Nacht auf Donnerstag ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Bürgermeister-Meyer-Borstel-Weg angerichtet. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat, an dem dadurch ein Schaden von geschätzten 2500 Euro entstand. Anstatt die Polizei zu rufen setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Die Polizei Verden ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 04231/8060 um Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug, das auf einer Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein dürfte.

Auto übersehen - Kind verletzt

Oyten/Bassen. Ein 6-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße leicht verletzt. Gegen 17 Uhr bog ein 26-jähriger Audi-Fahrer von der Großen Straße (L168) nach links in die Bassener Dorfstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden gleichaltrigen Frau, die ebenfalls mit einem Audi unterwegs war und die das Mädchen an Bord hatte. Durch den Aufprall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro beziffert.

