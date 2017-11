POL-VER: Vorfahrt missachtet

Landkreis Osterholz (ots) - Ritterhude. Nach einer Vorfahrtsmissachtung am Heidkamp wurde am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr eine 18-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Die junge Frau hatte zuvor die A27 an der Anschlussstelle Ihlpohl verlassen und beabsichtigt, an der Einmündung zum Heidkamp nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 36-jährigen Mann, der mit einem VW Golf von links herannahte. Bei dem folgenden Zusammenstoß blieb der Mann unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

